КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 23 января, пересекли 35,8 тысяч человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Как отмечается, все КПВВ на линии соприкосновения открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.

За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 35,8 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 8775 человек и 960 транспортных средств;

"Марьинка" - 8060 человек и 1270 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7060 человек и 1200 транспортных средств;

"Гнутово" - 3660 человек и 855 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 8340 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 40/50; "Марьинка" - 35/30; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 30/30.