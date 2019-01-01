В РФ заявили о задержании в Крыму участника «украинского батальона»

Сотрудники ФСБ РФ задержали жителя оккупированного Крыма, подозреваемого в участии в «незаконном украинском батальоне имени Номана Челебиджихана».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе «управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю».

«В результате проведенных 23 января 2019 года УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю совместно с погрануправлением ФСБ России по Республике Крым следственно-оперативных мероприятий выявлен и задержан житель Республики Крым 1994 года рождения. Он подозревается в участии в незаконном вооруженном формировании «батальон им. Н. Челебиджихана», – говорится в сообщении.

Отмечается, что крымчанин в 2016 году «вступил в ряды батальона и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием». «В его обязанности входило осуществление личной охраны командира незаконного вооруженного формирования Ислямова и выполнение поставленных им задач. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения», – сказано в сообщении.