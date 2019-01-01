Украина вышла из трех соглашений СНГ

Кабинет Министров Украины принял решение о прекращении для Украины действия трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития, это соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности и Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности.

Так, соглашение о межгосударственном обмене экономической информацией, заключенное 26 июня 1992 в Минске и соглашение об обмене информацией в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 24 сентября 1993 в Москве, предусматривали налаживание обмена между странами-участниками СНГ актуальной экономической информацией и статистическими показателями социально-экономического положения в странах.

После проведенного анализа этих соглашений Минэкономразвития и другие заинтересованные органы власти пришли к выводу, что в современных реалиях эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются, поскольку вся необходимая и потенциально полезная экономическая информация в полном объеме размещена в открытом доступе на официальных сайтах органов исполнительной власти Украины и соответствующих международных организаций.

Третий международный договор в рамках СНГ, действие которого отныне приостановлено ​​для Украины, – Соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, заключенное 15 мая 1992 в Ташкенте. Этот документ предусматривал, что страны-участники СНГ будут совместно координировать свою политику и сотрудничать в осуществлении внешнеэкономической деятельности с третьими странами и международными организациями. Соглашение также определяло необходимость проведения консультаций между странами СНГ по установлению контактов и проведение переговоров о членстве в других международных экономических и финансовых организациях.

«Однако Украина на сегодня имеет ряд приоритетных обязательств в сфере международной торговли как член Всемирной торговой организации (ВТО), а также в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС, и ряд положений Соглашения о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности в рамках СНГ противоречит этим обязательствам. Для преодоления этого противоречия действие указанного Соглашения приостановлено ​​для Украины», - пояснили в МЭРТ.

Согласно решению Правительства Украины, Министерство иностранных дел Украины должно сообщить Исполнительный комитет СНГ о прекращении действия этих трех соглашений для Украины.