В зоне ООС прошли учения

По приказу командующего Операции объединенных сил Сергея Наева, подразделения, привлеченные в состав Объединенных сил, постоянно оттачивают свои навыки на военных полигонах Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе отметили, что командование 58 ОМБР уверено – это не только возможность проверить боеготовность личного состава, но и возможность испытать военную технику и вооружение, находящиеся в резерве.

Еженедельно очередной расчет минометчиков выдвигается на полигон, чтобы доказать, что именно они «крепкий кулак» командира батальона, который способен изменить обстановку на переднем крае в случае наступления противника. Так же и зенитчики тренируются прикрыть пехоту, а при необходимости отразить угрозу с воздуха.