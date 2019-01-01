На Луганщине в Попаснянском районном Центре предоставления административных услуг открыта новая административная услуга – оформление паспорта гражданина Украины после достижения 14-летнего возраста и паспорта гражданина Украины для выезда за границу в форме ID-карты.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сообщается, что это вторая рабочая станция в районе для оформления, выдачи, обмена паспортов граждан Украины для выезда за границу. Она была приобретена за счет государственного и районного бюджетов.

Первая рабочая станция этой услуги заработала в июне 2018 года за счет проекта международной технической помощи «Укрепление общественного доверия» (UCBI II), финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID).

«В ЦПАУ созданы доступные и удобные условия для обслуживания граждан, работает необходимое количество специалистов, что позволяет быстрее решить те вопросы, с которыми обращаются посетители. Благодаря этому нововведению удастся избежать постоянных очередей, на которые жалуются граждане, которые уже обращались за получением данных услуг», – отмечают в пресс-службе.