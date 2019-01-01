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В ОБСЕ рассказали об обстреле школы на Луганщине

Сегодня, 10:47 citynews.net.ua | Напечатать

Вследствие огня из стрелкового оружия повреждена школа в Золотом-5 (Михайловке) на подконтрольной украинским властям территории Луганской области.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

Отмечается, что в здании функционирующей школы на улице Мира наблюдатели видели свежую пробоину в остеклении окна на первом этаже с западной стороны, а также царапину на внутренней части еще одного смежного окна с западной стороны. Члены патруля миссии также заметили небольшое повреждение на стене напротив этих двух окон.

По их оценке наблюдателей ОБСЕ, повреждения возникли в результате попадания пули калибра 7,62 мм из стрелкового оружия. В миссии предполагают, что пуля пробила остекление первого окна, срикошетила от противоположной стены, а после этого либо пуля, либо осколок стены оставил царапину на внутренней части второго окна.

Представительница школы сообщила команде миссии ОБСЕ, что здание школы было повреждено около 06:00 утра 17 января, при этом в то время детей в здании не было. Она добавила, что с 25 декабря 2018 года здание школы было повреждено в результате стрельбы уже три раза.


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