Боевики за сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня

Боевики за прошедшие сутки, 22 января, 4 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС. В результате обстрелов был ранен 1 украинский военнослужащий, сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, враг совершил обстрел из стрелкового оружия населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял представителей ГСЧС Украины из состава ООС близ города Марьинка.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись: из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия вблизи - поселка Павлополь. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия - в районе населенного пункта Красногоровка", - говорится в сообщении.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи поселка Золотое-4.