КПВВ «Новотроицкое» посетила глава миссии ООН по правам человека

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер ознакомилась с работой КПВВ «Новотроицкое».

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В рамках рабочей поездки на восток Украины глава миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер вместе с сотрудниками мариупольского офиса ООН ознакомилась с ситуацией в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров и порядком пересечения линии разграничения», – говорится в сообщении.

«Госпожа Фрейзер пообщалась с гражданскими лицами, которые пересекали линию разграничения в КПВВ "Новотроицкое", поинтересовавшись их насущными проблемами. Не обошла вниманием делегацию также и ситуация по безопасности вблизи КПВВ», – информируют в пресс-центре ООС.

В свою очередь, представитель Донецкого пограничного отряда Андрей Савчук отметил, что пограничники из состава Объединенных сил не допускают попадание на контролируемую Украиной территорию через пункты пропуска средств террора, которые могут нести угрозу гражданскому населению. Кроме того, сделан акцент на обеспечении безопасности граждан во время провокационных обстрелов противника, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье людей, а также периодически пытаются сорвать работу КПВВ.