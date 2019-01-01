В ООС рассказали о состоянии раненого сапера

Угрозы жизни раненного сапера Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Сообщается, что с целью восстановления газоснабжения населенных пунктов Марьинского района с 14 января 2019 года был введен режим тишины для проведения ремонтных работ на газопроводе Марьинка-Красногоровка.

Представители ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, которые осуществляют разминирование местности вблизи газопровода в районе Марьинки, были обстреляны из пулеметов, в результате чего сержант службы гражданской защиты Артем Меленчук получил ранение. В дальнейшем ведением огня враг пытался не допустить медиков к эвакуации представителя ГСЧС, сообщили в ООС.

В настоящее время раненому оказывается медицинская помощь в лечебном учреждении города Курахово. Угрозы его жизни нет.