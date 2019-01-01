ЛЭО пожаловалось мэру Лисичанска на местный водоканал

ЛЭО пожаловалось мэру Лисичанска на местный водоканалСегодня, 16:40
Лисичанский водоканал наращивает задолженность за электроэнергию "семимильными шагами".
Об этом пишет пресс-служба Луганского энергетического объединения.
Так, 24 января возможно новое обесточивание крупнейшего предприятия, которое поставляет воду жителям Лисичанска. Энергетики обратились к городскому голове Лисичанска Сергею Шилину с просьбой предупредить население города о чрезвычайном происшествии.
Также ЛЭО просит мэра Шилина вмешаться и найти варианты погашения долгов лисичанских водников.