ЛЭО пожаловалось мэру Лисичанска на местный водоканал

Лисичанский водоканал наращивает задолженность за электроэнергию "семимильными шагами".

Об этом пишет пресс-служба Луганского энергетического объединения.

Так, 24 января возможно новое обесточивание крупнейшего предприятия, которое поставляет воду жителям Лисичанска. Энергетики обратились к городскому голове Лисичанска Сергею Шилину с просьбой предупредить население города о чрезвычайном происшествии.

Также ЛЭО просит мэра Шилина вмешаться и найти варианты погашения долгов лисичанских водников.