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В России разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3

Сегодня, 14:45 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 22 января, в Мурманской области России разбился сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3. Об этом сообщил пропагандистский ресурс ТАСС.

Крушение произошло при заходе на посадку на аэродроме российской военной базы Оленья около 13:40 по местному времени (12:40 по Киеву).

На борту были четыре человека: командир, помощник командира, штурман и оператор. Сказано, что командир и штурман выжили.

"По докладу с места, два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь", - заявили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Кремлевский сайт РИА Новости пишет со ссылкой на Минобороны РФ, что, по предварительным данным, самолет попал в снежный заряд (кратковременный ливневой снег) во время выполнения планового учебного полета.

Авиабаза Оленья, на которой дислоцированы Ту-22М3, расположена на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска, вблизи города Оленегорск.


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