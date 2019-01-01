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Порошенко вручил Филарету Звезду Героя Украины

Сегодня, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Филарету Звезду Героя Украины. Об этом сообщает в Twitter глава государства.

Церемония вручения состоялась на торжественном приеме по случаю Дня Соборности Украины.

"Святейший Патриарх Филарет остается духовным лидером украинской церкви, духовным лидером украинского народа. Поэтому принял решение присвоить ему звание Героя Украины. Эта награда абсолютно заслужена. Он всю жизнь самоотверженно служил церкви и украинскому народу", - сказал президент.


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