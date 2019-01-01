В Золотом-4 в результате обстрела повреждены четыре квартиры

В результате обстрелов 18 и 20 января из противотанкового гранатомета многоквартирного жилого дома в Золотом-4 (по улице Экспериментальная (бывш. — Партизанская) повреждения получили 4 квартиры мирных жителей (остекление и стены), а также остекление в подъезде дома.

Об этом сообщили в Гуманитарной миссии «Пролиска».

«В одной из квартир в ходе обстрела был разбит оконный блок и стена жилой комнаты. Жители квартиры в момент взрыва находились на кухне, что уберегло их от ранений вследствие разлета осколков», — сказано в сообщении.

Других жителей во время обстрела дома не было.

Волонтеры посетили мирных жителей, чье жилище пострадало в результате обстрелов и предоставили материал для экстренного ремонта -плену и тарпаулин.

В ближайшее время миссия также предоставит пострадавшим семьям доски и OSB-плиты для закрытия дыр в стенах, образовавшихся после попадания боеприпасов.