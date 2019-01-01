Украина усиливает границу с Россией из-за проведения выборов в стране во избежание каких-либо непредвиденных ситуаций.

Об этом заявил в понедельник, 21 января, помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян, передает «Корреспондент».

«Усиление границы с РФ продолжается в рамках военного положения... Ничего особенного нет, но это делается для того, чтобы избежать угроз, связанных с выборами», - пояснил Слободян.

По его словам, выборы - это период, когда могут произойти какие-либо дестабилизирующие меры, в том числе на границе с РФ.

«Поэтому мы делаем все, чтобы обезопасить наших граждан от рисков», - подчеркнул помощник главы ГПСУ.