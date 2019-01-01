Боевикам приказали сбивать беспилотники ОБСЕ

На Донбассе боевикам приказали сбивать беспилотники Специальной монитроринговой миссии ОБСЕ, сообщается ежедневном отчете организации от 21 января.

Отмечается, что 20 января, предпринимая попытку запустить мини-БПЛА возле н. п. Софиевка (неподконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска), члены патруля СММ потеряли с ним связь.

«Находясь там, наблюдатели увидели, как подъехал грузовик с номерными знаками военного типа и с двумя вооруженными членами вооруженных формирований на борту. Один из них вышел из грузовика и сообщил, что согласно полученным от их командиров распоряжений, в случае, если кто-нибудь из вооруженных формирований увидит летящий БПЛА СММ, его собьют. После этого патруль покинул данный район», – сказано в сообщении