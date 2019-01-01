Ефремов останется под стражей до 21 марта

В Старобельском районном суде Луганской области вчера, 21 января, состоялось очередное заседание в уголовном производстве в отношении экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова.

Об этом написала пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Ефремова обвиняют в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст.110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины.

"В ходе судебного заседания принято решение о продлении срока содержания под стражей указанного лица до 21 марта 2019 года включительно", - говорится в сообщении.

Судебное разбирательство в уголовном производстве продолжается.