КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

КПВВ на Донбассе работают в штатном режимеСегодня, 10:29
Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 21 января, пересекли 33,3 тысяч человек.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался динамичным.
Так, через КПВВ проследовало 33,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 7430 человек и 915 транспортных средств;
"Марьинка" - 6975 человек и 1160 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 6450 человек и 1165 транспортных средств;
"Гнутово" - 3395 человек и 750 транспортных средств;
"Станица Луганская" - 9085 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 30/55; "Марьинка" - 40/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 30/20.