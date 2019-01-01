КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе за минувшие сутки, 21 января, пересекли 33,3 тысяч человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток оставался динамичным.

Так, через КПВВ проследовало 33,3 тысячи человек и 4,1 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 7430 человек и 915 транспортных средств;

"Марьинка" - 6975 человек и 1160 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 6450 человек и 1165 транспортных средств;

"Гнутово" - 3395 человек и 750 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 9085 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 30/55; "Марьинка" - 40/50; "Новотроицкое" - 30/40; "Гнутово" - 30/20.