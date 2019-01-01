За сутки в зоне ООС зафиксировано 2 обстрела

В районе проведения операции Объединенных сил в течение минувших суток, 21 января 2019, боевики дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" обстрелы позиций украинских военных велись из гранатометов вблизи поселка Водяное и из гранатометов и стрелкового оружия - в районе города Марьинка.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных не получил ранения. Наши подразделения в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - добавили в ООС.

Также разведка сообщила, что 21 января, одного оккупанта ликвидировали и одного ранили.