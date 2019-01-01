РФ собирается направить своих наблюдателей на выборы в Украине

РФ собирается направить своих наблюдателей на выборы в УкраинеСегодня, 16:48
РФ планирует отправить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на президентских выборах в Украине 31 марта.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, сообщает ТАСС.
«Да, мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ», - сказал Грушко.
По его словам, РФ опасается за своих наблюдателей из-за «возможных провокаций» с украинской стороны.