КИУ проанализировал работу Рады в январе

В январе народные депутаты продемонстрировали рекордно низкие показатели участия в голосованиях Верховной Рады, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

«Так, 39 нардепов не проголосовали ни разу за месяц. Это худший показатель за время работы девятой сессии ВР (сентябрь-январь). Для сравнения: в декабре ни разу не проголосовали 19 депутатов, ноябре – 7, октябре – 14, сентябре – 11», - отмечается в сообщении.

Ни разу в январе не проголосовали Микитась М., Рабинович В., Ковальчук Н., Мартиняк С., Ризаненко П., Матиос М., Денисенко А., Мысык В., Луценко И., Скрипник А., Бухарев В., Дубиль В., Соболев С., Билецкий А., Богуслаев В., Винник И., Добкин Д., Добкин М., Довгий О., Донец Т., Жеваго К., Журжий А., Зварыч Р., Клюев С., Константиновский В., Корнацкий А., Котвицкий И., Мураев Е., Ничипоренко В., Омелянович Д., Онищенко А., Сабашук П., Савченко Н., Семенченко С., Бакулин Е., Тригубенко С., Чепинога В., Шкиря И., Ярош Д.

Всего более 90% голосований Рады пропустил 81 народный депутат.

Почти нулевые показатели голосований у таких известных политиков как Юлия Тимошенко (приняла участие в 4% голосований), Нестор Шуфрич (6%), Александр Вилкул (8%), Сергей Левочкин (8%).

По данным сайта ВРУ, депутаты не голосовали по неизвестным причинам.

«Традиционно январь является одним из наименее производительных месяцев в работе Рады. Ведь в это время политики продолжают находиться в неформальных отпусках и поэтому не появляются в Раде. Однако в этом году низкая производительность депутатов связана, в первую очередь, с началом выборов. Часть политиков сосредоточились на работе в округах и в избирательных штабах, а поэтому пропускают заседания парламента. В целом для Украины уже стало нормой, что работа парламента в месяце выборов фактически парализованна», - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

В январе было проведено шесть пленарных заседаний ВР, на которых произошло 98 голосований. В частности, было принято так называемый закон о переходе религиозных общин (№4128-д).