Возле КПВВ Станица Луганская умер мужчина

Сегодня утром между «нулевыми» блок-постами вблизи КПВВ «Станица Луганская» умер мужчина.

Об этом сообщают мониторы Северодонецкого офиса БФ «Право на защиту» Михаил Алфимов и Оксана Понаморева.

Мужчина 1946 г. н. вместе с женой он направлялся со стороны неподконтрольной правительству Украины территории. К «нулевому» блок-посту со стороны контролируемой правительством Украины территории пенсионер не дошел 100 метров. Причина смерти неизвестна, но по предварительной информации, мужчина имел больное сердце.