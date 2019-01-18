На Луганщине первый священник перешел в ПЦУ

Отец Владимир Маглена первым в Луганской области и всей Восточной Украине перешел в Православную церковь Украины из церкви Московского патриархата.

«Я очень рад приветствовать в Православной церкви Украины своего друга, брата и наставника в одном лице – отца Владимира Маглену! После его литургии в Преображенском соборе ПЦУ в Киеве об этом уже можно открыто говорить», - сообщил иерей Дмитрий Шаповалов.

Он подчеркнул, что это – «первый для Луганщины и всей восточной Украины переход из МП в ПЦУ».