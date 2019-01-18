В поезде Херсон-Львов обвалилась верхняя полка, на которую взбирался депутат

В поезде №110 «Херсон-Львов» обвалилась верхняя полка, на которую пытался взобраться депутат Фастовского горсовета Виктор Гарвона.

ЧП произошло в воскресенье, сообщил он в Facebook.

«У меня сломалась полка. Приключения продолжаются. Подо мной шокированная пассажирка с нарушениями речи и слуха. Не от того, что полка провалилась. УЗ здесь нe виновата. Поезд 110 «Хeрсон – Львов», вагон 14», - написал он.

«Я пытался вылезти на свою полку. Однако когда я оперся рукой о полку, она сломалась. Дальнейший осмотр, проведенный мной в присутствии поездных электромеханика и начальника поезда, обнаружил излом элемента крепления», - отметил он в объяснении.

По словам Гарвоны, элементы крепления были заменены.

После этого был составлен акт о том, что полка визуально находилась в исправном состоянии, а при попытке взобраться на нее, произошел свежий излом.

Напомним, 22 декабря на пассажирку поезда «Киев – Рахов» упала верхняя полка с другой пассажиркой.