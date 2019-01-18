Аэропорт Донецка назовут в честь «киборгов»

Аэропорт Донецка после восстановления должен быть назван в честь «Героев киборгов», считает первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Вспомним сегодня киборгов. Это правильный день – написать о них, рассказать детям, поклониться их памяти, пожелать мужества и сил их родителям, которые теперь живут памятью. И работать дальше – для освобождения Донбасса и Крыма, победы, мира, но не ценой капитуляции и не на условиях Кремля. Мира – через победу и восстановление нашей территориальной целостности и суверенитета. В Донецке будет аэропорт имени Героев киборгов», - написала она в Facebook.