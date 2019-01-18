КПВВ на Донбассе работают в штатном режиме

КПВВ на Донбассе за минувшие сутки, 20 января, пересекли 28,7 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины

Как отмечается, все КПВВ на линии разграничения открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.

За минувшие сутки отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока.

Так, через КПВВ проследовало 28,7 тысяч человек и 3,6 тысяч транспортных средств:

"Майорское" - 6775 человек и 815 транспортных средств;

"Марьинка" - 6135 человек и 1065 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 5515 человек и 1020 транспортных средств;

"Гнутово" - 2815 человек и 730 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 7445 человек

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: