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На Донбассе за сутки ранен один боец

Сегодня, 09:00 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил 20 января российские оккупационные войска 16 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" украинские позиции обстреляли: четыре раза - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи поселка Павлополь; дважды - из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия - в районе Гнутово; из ПТРК, гранатометов - возле Каменки.

Кроме того, боевики дважды обстреливали из минометов калибра 82 мм и гранатометов в районе населенного пункта Пески; из минометов калибра 82 мм - вблизи Водяного; из гранатометов различных систем - возле Широкино и Красногоровки.

"В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - вблизи хутора Вольный и дважды из гранатометов различных систем - в районе поселка Крымское", - также говорится в сообщении.

По данным разведки, 20 января один оккупант был уничтожен, двое ранены.


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