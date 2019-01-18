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Боевики за день 9 раз нарушили режим перемирия на Донбассе

Вчера, 19:52 citynews.net.ua | Напечатать

От начала суток, 20 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Как сообщается, боевики 9 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. При этом вооружение запрещенное минскими соглашениями враг не применял.

Так, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял позиции украинских военных вблизи населенных пунктов Гнутово и Павлополь. В районе поселка Камянка боевики использовали против подразделений Объединенных сил ПТРК и гранатометы.

Кроме того, враг из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских военных вблизи хутора Вольный и поселка Крымское.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - говорится в сообщении.


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