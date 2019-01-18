Под утро понедельника произойдет необычное затмение Суперлуны

В сети появилась подробная информация о грядущем лунном затмение, которое можно будет наблюдать в Украине 21 января.

Об этом сообщил ученый Главной астрономической обсерватории НАН Украины Иван Крячко, пишет Апостроф.

«Даже «совам» иногда нужно вставать до восхода Солнца. Всем, кто не будет спать на рассвете 21 января текущего года, советую посмотреть на затемненную Луну. Это будет красивое зрелище, потому что диск Луны во время полной фазы затмения будет висеть низко над горизонтом и казаться неестественно большим еще и потому, что через 13 часов спустя он пройдет мимо земли почти на минимальном из возможных расстояний. Такое явление с недавних пор называют Суперлуной», - написал он.

Ученый также опубликовал инфографику об обстоятельствах полного лунного затмения для его наблюдения в Украине.

С астрономической точки зрения — это достаточно стандартное явление, которое бывает 4-5 раз в год. Однако это затмение отметится несколькими особенностями.

Существует поверье, что Суперлуние в несколько раз усиливает все магические свойства, поэтому не упустите шанс изменить жизнь к лучшему, добавляет ТСН.

Во-первых, речь идет о Суперлуне — это явление, когда полная Луна приближается к Земле.

Такое явление в 2019 году можно будет наблюдать в январе, феврале и марте.

Во-вторых, это лунное затмение будет «кровавым», но пугаться не стоит - речь идет об оптическом эффекте, отсюда и красноватый оттенок Луны во время затмения. Выглядит это зрелищно, ведь сначала на небе покажется огромная белая Луна (которая будет на 14% больше и втрое ярче, чем обычно), которая затем попадет в тень Земли. Атмосфера нашей планеты поглотит солнечный свет и оставит только красную часть спектра, именно она и даст «кровавость» затмению.