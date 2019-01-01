В Счастье создадут военно-гражданскую администраци вместо "останков" горсоветаВчера, 23:02
Сегодня, 18 января, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании в городе Счастье (Луганская область) военно-гражданской администрации.
Соответствующий указ №13/2019 опубликован на официальном сайте.
На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю:
1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Щастя Новоайдарського району Луганської області.
2. Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО