Сегодня, 18 января, Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании в городе Счастье (Луганская область) военно-гражданской администрации.

Соответствующий указ №13/2019 опубликован на официальном сайте.

На виконання Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю:

1. Утворити військово-цивільну адміністрацію міста Щастя Новоайдарського району Луганської області.

2. Командувачу об'єднаних сил, голові Луганської обласної державної адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про військово- цивільні адміністрації" заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО