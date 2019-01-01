На Донбассе за день обошлось без потерь среди украинских военных

В зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе за день, 18 января 2019 года, ни один украинский военный не погиб и не получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня боевики дважды обстреливали позиции украинских военных на Донбассе - украинские опорные пункты были обстреляны из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, на Донбассе зафиксирована работа снайпера боевиков вблизи поселка Гнутово.

"В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал. Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - говорится в сообщении.