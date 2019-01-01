На Донбассе российское командование интенсивно готовит группировки боевиков для ротации

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование сосредоточивает усилия на повышении уровня подготовки тактических группировок, которые готовятся к ротации на линии соприкосновения.

При этом преимущество в подготовке артиллерийских (минометных), танковых и разведывательных подразделений предоставляется усилению их возможностей в условиях активизации наступательных боевых действий 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

Кроме того, командованием российских оккупационных войск особое внимание уделяется повышению уровня взаимодействия и скоординированности действий. Об этом свидетельствует уже достигнутый высокий уровень синхронности проведения мероприятий оперативной подготовки органов управления (штабных учений, тренировок) и боевой подготовки (сборы, практические стрельбы артиллерийских подразделений, тренировки подразделений связи и противовоздушной обороны) в соединениях и частях 1 и 2 АК.