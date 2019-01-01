Украина договаривается о безвизовом режиме с 22 странами

Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвиза с 22 странами.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, пишет Европейская правда.

"Сегодня абсолютно спокойно граждане Украины без виз могут ездить в 86 стран мира, из них в 34 нужен биомeтричний паспорт. Из других 112 государств в 54 - упрощенный въезд, это частичный безвиз - или электронная виза, или виза по прибытию. Еще в 58 государств нужно получать визу в дипломатических или консульских учреждениях", - уточнил Климкин.

Сейчас Украина ведет переговоры об упрощении визового режима или введении безвизового режима с 22 странами. В ближайшее время начнутся переговоры еще с несколькими странами, отметил министр иностранных дел.