СБУ задержала на Донбассе агента российских спецслужб

В районе проведения операции Объединенных сил подразделениями Службы безопасности Украины из состава ОС прекращена противоправная деятельность руководителя антисемитской организации, которая на протяжении последних лет системно действовала в направлении дестабилизации ситуации в регионе на этнической почве, сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что задержанный поддерживал отношения с пророссийскими политическими структурами и получал от них финансирование. Свои действия он также координировал с неустановленными представителями спецслужб РФ (с дислокацией в АР Крым).

«Планировал в случае военного вторжения непосредственно способствовать военизированным структурам страны-агрессора на захваченной территории Украины. В дальнейшем рассчитывал возглавить руководящую должность органах оккупационной власти.