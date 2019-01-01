Спасатели Луганщины 5 раз оказали помощь водителям на автодорогах области за прошедшие сутки, 17 января, передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Так, сложная ситуация сложилась на автодорогах Новопсковского района, города Северодонецк и в городе Лисичанск. С помощью автомобилей повышенной проходимости и тросов 44 транспортных средства были отбуксированы на безопасные участки дороги.

В 10:15 возле села Роговое спасателями была извлечена на чистый участок дороги карета скорой медицинской помощи. В 13:00 - в городе Северодонецк спасателями предоставлена помощь полиции в буксировке грузовика. С помощью автомобиля повышенной проходимости и троса автомобиль был извлечен на чистый участок дороги.

После 20:00 в Службу спасения Луганщины начали поступать сообщения о том, что из-за неудовлетворительного состояния дорог и больших пробок в некоторых районах города Лисичанска невозможно движение автомобилей.

Так, в 20:23 по улице Гора Попова и Первомайская спасателями предоставлена помощь 50 лицам, которые не могли продолжить движение. С помощью автомобиля повышенной проходимости и троса 30 транспортных средств были извлечены на чистый участок дороги.

21:36 - район моста ПАО Лисичанский стеклозавод "Пролетарий" - личным составом спасательного отделения отбуксированы на чистый участок автодороги 2 грузовых автомобиля, которые перекрыли участки дороги и не могли продолжить движение самостоятельно.

В 02:50 - Бахмутская трасса в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода были отбуксированы на чистый участок дороги 10 транспортных средств.