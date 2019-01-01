Заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко открыла в Северодонецке второй в Украине офис "Центра выполнения решений" в рамках экспериментального проекта, который распространяется на Днепропетровскую, Луганскую, Сумскую, Одесскую области и город Киев. Об этом сообщает пресс-служба Главного территориального управления юстиции в Луганской области.

"Центр выполнения решений - это офис европейского образца, где граждане смогут в комфортных условиях без очередей, без часовых ожиданий получить качественную и сервисную помощь в сфере принудительного исполнения решений. Это еще один шаг, чтобы сделать юстицию ближе к людям. Чтобы наша работа была эффективной вызвала только положительные эмоции", - отметили в ведомстве.

С сегодняшнего дня граждане Луганщины получили возможность: подать документы о принудительном исполнении решений и другие документы исполнительного производства по принципу экстерриториальности, получить сведения из автоматизированной системы исполнительного производства сторонам исполнительного производства в пределах всей территории Украины и знакомиться с материалами исполнительного производства.

А также оплатить задолженность или авансовый взнос через терминал, в том числе банковской картой и получить информационную помощь, консультации (в том числе помощь в получении документов).