В России столкнулись два истребителя-бомбардировщики Су-34, в результате чего один истребитель упал в Татарский пролив, между Сахалином и Хабаровским краем. Об этом сообщают росСМИ.

Отметим, что судьба второго истребителя пока неизвестна

Сообщается, что один из фронтовых бомбардировщиков пропал с радаров, при этом экипаж второго, летевшего рядом, видел два купола парашютов, раскрывшихся после катапультирования.

"С радаров пропали две из семи меток Су-34. Пилотам предварительно удалось катапультироваться. После этого в небе наблюдали два парашютных купола", - говорится в сообщении.

В департаменте информации Минобороны РФ, в свою очередь, сообщили, что столкновение самолетов произошло при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега, экипажи катапультировались.