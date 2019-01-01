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На Донбассе за сутки ранен один украинский военный

Сегодня, 09:20 citynews.net.ua | Напечатать

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 17 января российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, ранен один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Отмечается, что в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи населенного пункта Южно, а из минометов и стрелкового оружия - позиции в районе населенного пункта Крымское.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" преступники обстреляли позиции украинских военных: в районе населенного пункта Пески - пять раз из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Невельськое, вблизи поселка Водяное - из гранатометов и стрелкового оружия", - также сообщили в штабе.

Кроме того, вблизи поселка Славное и поселка Опытное противник вел огонь по украинским защитникам из гранатометов, а из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Красногоровка.

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.


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