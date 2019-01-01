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Боевики за день 7 раз обстреляли украинских военных на Донбассе

Вчера, 18:25 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за день 7 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" враг открывал огонь по позициям наших войск из ПТРК, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе поселка Южное.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник пять раз обстрелял позиции украинских военных вблизи поселка Пески из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Также из стрелкового оружия противник обстрелял наши позиции близ населенного пункта Невельское.

"В результате преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - добавили в ведомстве.


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