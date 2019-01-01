Контактная группа в Минске не договорилась об обмене пленными

В Минске завершились первые в этом году переговоры Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко.

"Наш представитель в ТКГ Евгений Марчук, все украинские переговорщики в четырех группах отметили ключевые позиции урегулирования войны в Донбассе. Первое - немедленная отмена результатов псевдовыборы на оккупированном Донбассе и роспуске всех псевдоорганов псевдовласти. Второе - неукоснительное соблюдение со стороны РФ и их марионеток пунктов Минских соглашений, начиная с выполнения режима тишины и вывода войск и техники. Третье - Крым и Азов - это Украина. Мы настаиваем на присутствии СММ ОБСЕ там и постоянно действующего пункта мониторинга в Керчи", - написала она в Фейсбуке.

Геращенко также подчеркнула, что Украина настаивает, что все военнопленные моряки должны быть освобождены без всяких предпосылок.

"Мы осудили позицию российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая не была на судилищах над нашими моряками и избегала встречи с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, в последнюю минуту отменив договоренность о переговорах смс-кой", - добавила она.

Украинская сторона требует проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы для разблокирования процесса освобождения заложников и политзаключенных.

"Мы настаиваем, что вопрос безопасности на Донбассе и освобождения заложников - этот вопрос сегодняшнего дня и немедленного выполнения, и заложники не должны ждать до апреля", - отметила Геращенко.

"Также мы не считаем возможным "складывать лапки" на период избирательной кампании и прекратить борьбу за освобождение заложников и политзаключенных. Этого не будет. По требованию украинской стороны на ТКГ еще раз поставили вопрос освобождения подростков, захваченных в Ясиноватой (в 2016 году, - ред.) и надеемся, что в этом вопросе вскоре будет прогресс", - добавила она.