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МинВОТ планирует открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам

Сегодня, 17:34 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство по вопросам временного оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц планирует открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам вооруженного конфликта на Донбассе в 4 областях Украины.

Об этом сообщила представительница МинВОТ во время пресс-конференции в Киеве по итогам работы министерства в 2018 году, передает «Новости Донбасса».

На эти цели в рамках правительственной Программы развития мира и урегулирования конфликта международными партнерами были выделены 57 миллионов гривен. На эту сумму планируется реализация субпроектов, к которым привлекут 10 территориальных громад из Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

В министерстве уверены, что такие центры помогут «снизить напряжение в громаде» путем предоставления психологической помощи и психосоциальной реабилитации.

Предполагается, что центры смогут помочь 130 тысячам ВПЛ, а также 50 тысячам ветеранам АТО/ООС и их семьям.

Также в центрах будут предоставлять физиотерапевтическую и медицинскую реабилитацию, проводить тренинги по бизнес-планированию и помогать с трудоустройством.


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