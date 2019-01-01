МинВОТ планирует открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам

МинВОТ планирует открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранамСегодня, 17:34
Министерство по вопросам временного оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц планирует открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам вооруженного конфликта на Донбассе в 4 областях Украины.
Об этом сообщила представительница МинВОТ во время пресс-конференции в Киеве по итогам работы министерства в 2018 году, передает «Новости Донбасса».
На эти цели в рамках правительственной Программы развития мира и урегулирования конфликта международными партнерами были выделены 57 миллионов гривен. На эту сумму планируется реализация субпроектов, к которым привлекут 10 территориальных громад из Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.
В министерстве уверены, что такие центры помогут «снизить напряжение в громаде» путем предоставления психологической помощи и психосоциальной реабилитации.
Предполагается, что центры смогут помочь 130 тысячам ВПЛ, а также 50 тысячам ветеранам АТО/ООС и их семьям.
Также в центрах будут предоставлять физиотерапевтическую и медицинскую реабилитацию, проводить тренинги по бизнес-планированию и помогать с трудоустройством.