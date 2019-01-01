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Порошенко утвердил новую символику ССО

Сегодня, 16:44 citynews.net.ua | Напечатать

Порошенко утвердил новую символику ССОПрезидент Петр Порошенко вручил командиру Сил специальных операций Вооруженных сил Украины новый флаг, эмблему и штандарт командующего ССО, сообщили  в пресс-службе Главы государства.

Новая символика этого рода войск была утверждена с целью возрождения и развития национальных военных традиций и с учетом важной роли Сил специальных операций в обеспечении обороноспособности государства.

«На днях я подписал указ об учреждении эмблемы и символа, и флага ССО и штандарта командующего. И отныне вашим девизом станут слова Киевского князя Святослава Храброго: «Иду на Вы», которые более тысячи лет назад наводили ужас на врагов», - сказал Глава государства.

Он отметил, что для украинской армии важно и восстановление национальных боевых традиций и напомнил, что сейчас оно продолжается. «Процесс возвращения украинского войска к собственной истории, наконец, к символам, героям и памятным датам сейчас активно продолжается. Введены новые концептуальные подходы к унифореы украинского войска», - констатировал Президент, отметив, что новую униформу украинский народ имел возможность увидеть во время военных парадов в честь Дня независимости Украины, в котором спецназовцы также участвовали. «Несколько лет подряд праздничным Крещатиком шагают воины в новых мундирах и среди них представители ССО», - сказал он.

«Уважаемые воины, вы всегда там, где труднее всего. Где нужны отвага и стойкость, скорость и решительный натиск. И от имени украинского народа, от себя лично выражаю искреннюю благодарность личному составу Сил специальных операций Вооруженных сил Украины за верность воинскому долгу, верность военной присяге», - сказал Глава государства и пожелал воинам крепкого здоровья, благополучия, несокрушимости духа и новых успехов и побед на благо Украины.

Эмблемой Сил специальных операций Вооруженных сил Украины является изображение шагающего волка серебряного цвета, подпоясанного золотым поясом-наузы, которое наложено на венок из лавровых листьев серебряного цвета. В центре нижней части венка помещен двузуб - княжеский знак Святослава Храброго серебряного цвета. Под нижней частью венка полукругом размещена лента золотого цвета с надписью черными буквами девиза Святослава Храброго: «Иду на Вы».

Флагом ССО является прямоугольное полотнище серо-стального цвета, в центре которого помещено изображение эмблемы ССО. Свободные края полотнища украшены золотой бахромой. Древко флага темно-коричневого цвета. Верхушка древка стреловидная из белого металла. В центре двузуб - княжеский знак Святослава Храброго. Штандартом командующего ССО ВСУ является полотнище серо-стального цвета с изображения в центре эмблемы ССО.


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