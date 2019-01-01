ГПСУ усилила контроль на границе в пределах трех областей

ГПСУ усилила контроль на границе в пределах трех областейСегодня, 15:51
Государственная пограничная служба Украины усилила контроль на границе в рамках трех областей.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Как отмечается, на данный момент пограничники продолжают осуществлять усиленную охрану восточных рубежей Украины.
"В рамках проведения данных мероприятий к охране участка государственной границы с Российской Федерацией в пределах Сумской, Харьковской и Луганской областей дополнительно привлечены специальные подразделения Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что военные будут выполнять задачи по усилению охраны участков госграницы на угрожающих направлениях и по поддержанию правил пограничного режима.