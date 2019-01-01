В Харьковской области СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Харьковской области механизм финансирования незаконных вооруженных формирований «ЛНР» через незаконные пассажирские перевозки.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра организовал автобусные рейсы из временно оккупированных районов Луганщины в Киев и Харьков. Транспортный маршрут пролегал через территорию РФ. Пересечение государственной границы делец осуществлял во временно неподконтрольном украинской власти пункте пропуска "Изварино". С каждого рейса злоумышленник перечислял деньги так называемой "таможне ЛНР" в валюте страны-агрессора», – сказано в сообщении.

Также сообщается, что следователи СБУ сообщили фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились под процессуальным руководством прокуратуры.