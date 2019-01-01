» » На Луганщине сообщили о подозрении экс-участнику батальона «Леший»

На Луганщине сообщили о подозрении экс-участнику батальона «Леший»

Сегодня, 12:39 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области сообщили о подозрении бывшему участнику незаконного вооруженного формирования «Леший», который в 2014 году участвовал в захвате Луганского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению участника организованной преступной группы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины (участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, нападениях на предприятия, учреждения, организации, что привело к тяжелым последствиям, совершенные организованной группой, а также ведение агрессивной войны)», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в апреле 2014 года житель Северодонецка присоединился к участникам НВФ, так называемому батальону «Леший» в Луганске. В июне 2014 года злоумышленники совершили вооруженное нападение на Луганский пограничный отряд, Во время нападения в жилом секторе квартала Мирный члены группировки вели прицельный огонь из автоматов и другого оружия. В результате обстрела были ранены 8 пограничников. В дальнейшем участниками НВФ были захвачены административные помещения Луганского погранотряда.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Продолжается досудебное расследование.

За совершение инкриминируемых уголовных преступлений злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:34

МинВОТ планирует открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам

Сегодня, 16:44

Порошенко утвердил новую символику ССО

Сегодня, 15:51

ГПСУ усилила контроль на границе в пределах трех областей

Сегодня, 15:48

В Харьковской области СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»

Сегодня, 14:56

Комитет по правовой политике принял решение по законопроекту об избирательных правах переселенцев

Сегодня, 14:37

ВР разблокировала подписание закона о моратории на продажу земли

Сегодня, 13:32

Украина призывает ПА ОБСЕ обеспечить выполнение резолюций по действиям РФ

Сегодня, 12:39

На Луганщине сообщили о подозрении экс-участнику батальона «Леший»

Сегодня, 11:59

Семья переселенцев отсудила у РФ 140 тысяч евро морального ущерба

Сегодня, 11:38

Оккупанты проводят масштабную перегруппировку войск на Донбассе

Сегодня, 11:14

В Украине от гриппа за неделю умерли восемь человек

Сегодня, 11:09

В Кадиевке рухнула крыша цеха завода

Новости Украины:

Сегодня, 17:31

МВД рассмотрит возможность получения водительских прав без прохождения курсов

Сегодня, 16:47

СБУ проводит обыски в облсовете Волыни

Сегодня, 15:58

В Краматорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на мужчину

Сегодня, 14:54

В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью

Сегодня, 14:39

На таможне в «Борисполе» задержали полторы тысячи щеглов

Сегодня, 12:27

Киевские школы начинают закрывать на карантин

Сегодня, 11:58

Адвокат командира катера "Бердянск" обжаловал продление ему ареста

Сегодня, 11:34

В Запорожье СБУ задержала администратора антиукраинских групп в соцсетях

Сегодня, 11:14

В Украине от гриппа за неделю умерли восемь человек

Сегодня, 11:11

СБУ задержала депортированную из РФ пропагандистку «русского мира»

Сегодня, 11:05

ГПУ завершила досудебное расследование дела Арбузова

Сегодня, 10:41

Президент подписал закон про буллинг

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 