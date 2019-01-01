На Луганщине сообщили о подозрении экс-участнику батальона «Леший»

В Луганской области сообщили о подозрении бывшему участнику незаконного вооруженного формирования «Леший», который в 2014 году участвовал в захвате Луганского пограничного отряда.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по подозрению участника организованной преступной группы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 260, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины (участие в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований, нападениях на предприятия, учреждения, организации, что привело к тяжелым последствиям, совершенные организованной группой, а также ведение агрессивной войны)», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в апреле 2014 года житель Северодонецка присоединился к участникам НВФ, так называемому батальону «Леший» в Луганске. В июне 2014 года злоумышленники совершили вооруженное нападение на Луганский пограничный отряд, Во время нападения в жилом секторе квартала Мирный члены группировки вели прицельный огонь из автоматов и другого оружия. В результате обстрела были ранены 8 пограничников. В дальнейшем участниками НВФ были захвачены административные помещения Луганского погранотряда.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Продолжается досудебное расследование.

За совершение инкриминируемых уголовных преступлений злоумышленнику грозит от 10 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.