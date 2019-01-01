Семья переселенцев отсудила у РФ 140 тысяч евро морального ущерба

Ровенский городской суд принял решение удовлетворить иск семьи переселенцев из Макеевки к Российской Федерации о возмещении морального ущерба размером в 35 тысяч евро каждому члену семьи (1 млн 131 тысяч 366 гривен по официальному курсу Национального Банка Украины на день подачи иска). Об этом говорится в решении суда.

Уроженка города Ровно на момент военных действий на Донбассе проживала в Макеевке с мужем и двумя детьми. Из-за боев были вынуждены переехать в Ровно.

«Решением Ровенского городского суда Ровенской области от 28 февраля 2018 по делу №569 / 13724/17, установлен факт вынужденного переселения вместе с малолетними детьми в августе 2014 с оккупированной территории Донецкой области, Украина, которое произошло вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и оккупации Российской Федерацией части территории Донецкой области Украины», - говорится в решении суда.

«Летом 2014-го мне начали угрожать неизвестные люди и пришлось переехать. Иск в суд, если я не ошибаюсь, мы подали в 2017-м», - рассказала потерпевшая Екатерина Алексеенко в комментарии «UA: Рівне».

По словам судьи Виктории Галинской, которая рассматривала дело в Ровенском городском суде, на сегодня у нее на рассмотрении находятся и другие аналогичные иски к Российской Федерации о возмещения морального вреда переселенцам, участникам АТО или семьям погибших.

По ее словам, ответчика - государство Российская Федерация, на заседание суда вызвали через официальное направление повестки в посольство РФ в Киеве. Однако никакой не было, поэтому суд вынес заочное решение.

Юрист-консульт Людмила Чурилович подчеркнула, что после вынесения положительного решения Ровенского городского суда, иск нужно передавать в Европейский суд по правам человека.

В общем по словам судьи-спикера Елены Першко, в Ровенский городской суд поступило восемь исковых заявлений о компенсации морального ущерба Российской Федерацией из-за боевых действий на востоке Украины. Пять исков по решениям судей уже удовлетворены полностью.