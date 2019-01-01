Оккупанты проводят масштабную перегруппировку войск на Донбассе

По данным группы "Информационное сопротивление", в последнее время главными особенностями военной активности оккупантов были — появление вне определенных районов и мест отстоя тяжёлого вооружения (в основном танков и САУ). А также участившиеся случаи препятствия работе наблюдателей СММ ОБСЕ со стороны оккупационных формирований (в основном в ближайшей тактической зоне, прилегающей к линии разграничения).

Две этих тенденции, сообщают в ИС, позволяют сделать вывод: оккупанты проводят масштабную скрытую перегруппировку сил и средств, либо же пытаются скрытно существенно усилить на определённых участках и направлениях свои подразделения, в том числе - тяжёлым вооружением.