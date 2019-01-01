» » В Украине от гриппа за неделю умерли восемь человек

В Украине от гриппа за неделю умерли восемь человек

Сегодня, 11:14 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за период с 7 по 13 января 2019 года в результате осложнений, обусловленных гриппом, умерли восемь человек, а всего с начала этого эпидсезона - 19 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

"С 7 по 13 января 2019 года зарегистрировано восемь летальных случаев от гриппа. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 176 381 человек, 51,8% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 20,1%, а среди детей до 17 лет - снизился на 2,4%. С начала эпидемического сезона 2018-2019 годов - 19 человек умерли (трое из них - дети до 17 лет)", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ - ниже эпидемического порога.

"Эпидемические пороги превышены в четырех областях: Черниговской (на 34,2%), Житомирской (на 13,7%), Сумской (на 10,7%) и Одесской (на 2%). В целом по Украине заболеваемость на 11,7% ниже эпидемического порога. По результатам лабораторного обследования у 43,7% материалов получены положительные результаты, подтверждающие грипп, в циркуляции преобладают вирусы гриппа A (H3)", - сообщили в Минздраве.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:34

МинВОТ планирует открыть 10 центров помощи переселенцам и ветеранам

Сегодня, 16:44

Порошенко утвердил новую символику ССО

Сегодня, 15:51

ГПСУ усилила контроль на границе в пределах трех областей

Сегодня, 15:48

В Харьковской области СБУ блокировала механизм финансирования «ЛНР»

Сегодня, 14:56

Комитет по правовой политике принял решение по законопроекту об избирательных правах переселенцев

Сегодня, 14:37

ВР разблокировала подписание закона о моратории на продажу земли

Сегодня, 13:32

Украина призывает ПА ОБСЕ обеспечить выполнение резолюций по действиям РФ

Сегодня, 12:39

На Луганщине сообщили о подозрении экс-участнику батальона «Леший»

Сегодня, 11:59

Семья переселенцев отсудила у РФ 140 тысяч евро морального ущерба

Сегодня, 11:38

Оккупанты проводят масштабную перегруппировку войск на Донбассе

Сегодня, 11:14

В Украине от гриппа за неделю умерли восемь человек

Сегодня, 11:09

В Кадиевке рухнула крыша цеха завода

Новости Украины:

Сегодня, 17:31

МВД рассмотрит возможность получения водительских прав без прохождения курсов

Сегодня, 16:47

СБУ проводит обыски в облсовете Волыни

Сегодня, 15:58

В Краматорске задержаны двое подозреваемых в вооруженном нападении на мужчину

Сегодня, 14:54

В Киеве еще две станции метро обустроят для людей с инвалидностью

Сегодня, 14:39

На таможне в «Борисполе» задержали полторы тысячи щеглов

Сегодня, 12:27

Киевские школы начинают закрывать на карантин

Сегодня, 11:58

Адвокат командира катера "Бердянск" обжаловал продление ему ареста

Сегодня, 11:34

В Запорожье СБУ задержала администратора антиукраинских групп в соцсетях

Сегодня, 11:14

В Украине от гриппа за неделю умерли восемь человек

Сегодня, 11:11

СБУ задержала депортированную из РФ пропагандистку «русского мира»

Сегодня, 11:05

ГПУ завершила досудебное расследование дела Арбузова

Сегодня, 10:41

Президент подписал закон про буллинг

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 



^Наверх

 