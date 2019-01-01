В Украине от гриппа за неделю умерли восемь человек

В Украине за период с 7 по 13 января 2019 года в результате осложнений, обусловленных гриппом, умерли восемь человек, а всего с начала этого эпидсезона - 19 человек.

Об этом сообщает Минздрав.

"С 7 по 13 января 2019 года зарегистрировано восемь летальных случаев от гриппа. В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 176 381 человек, 51,8% из которых - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых вырос на 20,1%, а среди детей до 17 лет - снизился на 2,4%. С начала эпидемического сезона 2018-2019 годов - 19 человек умерли (трое из них - дети до 17 лет)", - сообщили в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ - ниже эпидемического порога.

"Эпидемические пороги превышены в четырех областях: Черниговской (на 34,2%), Житомирской (на 13,7%), Сумской (на 10,7%) и Одесской (на 2%). В целом по Украине заболеваемость на 11,7% ниже эпидемического порога. По результатам лабораторного обследования у 43,7% материалов получены положительные результаты, подтверждающие грипп, в циркуляции преобладают вирусы гриппа A (H3)", - сообщили в Минздраве.