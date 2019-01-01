Правительство Словакии оказало помощь больнице Лисичанска на 80 тыс. евро

Словакия предоставила гуманитарную помощь больнице Лисичанска на 80 тыс. евро.

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко в Тwitter.

Зеленко сообщила, что сегодня в Луганской областной детской клинической больнице, расположенной в Лисичанске, состоялась передача партии гуманитарного груза от правительства Словакии на общую сумму свыше 80 тыс. евро.

В частности, Словакия передала больнице электрообогреватели, одеяла, раскладные кровати, матрасы и одежду