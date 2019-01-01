ОБСЕ предлагает создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе

Представители ОБСЕ в Минске предложили создать совместную с ООН миротворческую миссию на Донбассе, которая будет иметь военный, полицейский компонент и международную администрацию.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время общения с журналистами в Северодонецке, сообщает Укринформ.

"Даже представители ОБСЕ, которые работают, в том числе, на минской площадке, вышли с предложением создать совместную (миротворческую - ред.) миссию ООН и ОБСЕ. Эта совместная миссия должна иметь военный компонент, полицейский компонент и международную администрацию. Это понятно абсолютно всем ", - сказал Климкин.

По его словам, для действующего председателя ОБСЕ Мирослава Лайчака вопрос введения реальной миротворческой миссии на Донбассе будет одним из основных во время его визита в Москву в следующем месяце.

"Он прекрасно понимает, что можно делать определенные практические шаги, но решения можно достичь только путем эффективной миссии", - отметил Климкин.

Он добавил, что Украина готова говорить о каких-либо вариантах и опциях в контексте миротворческой миссии на Донбассе.

"Но легитимизировать оккупацию и использовать оккупированный Донбасс как толчок к российской модели федерализации Украины России никак не удастся. А обо всем остальном, конечно, можем говорить", - отметил министр.