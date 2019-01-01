РФ превратила Донбасс в полигон для испытания новых видов вооружений

Российское оккупационное командование принимает интенсивные меры по усилению разведывательно-диверсионной деятельности с целью подготовки к применению соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ. В частности, за счет прибывающих с территории РФ специально подготовленных специалистов по разведке, формируются диверсионно-разведывательные группы для оперативного выявления объектов поражения на передовых позициях и в тылу Объединенных сил.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Кроме того, страна-агрессор – РФ продолжает использовать временно оккупированные территории Донбасса как полигон для испытаний своих новых образцов вооружений. По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, для вооружения разведывательных подразделений российских оккупационных войск с территории РФ завезены новейшие разработки технических средств разведки и экспериментальные образцы оружия, в т.ч. для повышения эффективности борьбы с беспилотными летательными аппаратами.